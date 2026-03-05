В Раменском округе прошел концерт к 8 Марта в ГГУ

Торжественное мероприятие собрало полный зал. С поздравлением к участницам обратился ректор ГГУ Денис Сомов. Он поблагодарил студенток, преподавателей и сотрудниц за вклад в развитие университета, отметив их профессионализм, мудрость и вдохновение.

Концертная программа была посвящена темам любви, весеннего обновления и уважения к женщине. На сцене выступили студенты колледжа и университета с вокальными и творческими номерами. Прозвучали популярные музыкальные композиции, которые создали теплую и объединяющую атмосферу в зале.

Праздничный вечер стал подарком для гостей и напомнил о важности внимания и заботы о близких людях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.