В Раменском округе пройдет встреча администрации с председателями СНТ и ДНТ

16 мая в Раменском состоится расширенная встреча представителей администрации округа с председателями СНТ и ДНТ. Встреча пройдет по адресу: ДК «Сатурн», ул. Михалевича, д. 2, передает пресс-служба администрации городского округа.

На ней будут обсуждаться следующие темы: вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости; дачная амнистия; размещение контейнерных площадок на территории СНТ и ДНТ; заключение договоров с Регоператором ООО «Эколайн Воскресенск» на вывоз мусора по нормативу; обеспечение безопасности на территории СНТ и ДНТ и др.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.