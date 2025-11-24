сегодня в 17:48

В Раменском округе проходят семинарские занятия по боевой подготовке пожарных

На базе 26 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области проходят семинарские занятия по боевой подготовке пожарных. Мероприятие было организовано для передачи практических навыков новым сотрудникам 26 ПСО и ТУ № 8 ГКУ МО «Мособлпожспас». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В обучении приняли участие все желающие пожарные Раменского пожарно-спасательного гарнизона. Программа семинара включала отработку ключевых профессиональных навыков: подбор и обслуживание боевой одежды и снаряжения, базовые навыки работы в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, проведение разведки в непригодной для дыхания среде. Особое внимание уделили рукавной логистике и работе ствольщика.

Важной частью программы стали занятия по оказанию первой помощи, которые провела Елена Александровна Лад — действующий фельдшер службы медицины катастроф и инструктор по первой помощи.

Участники семинара изучили правила сердечно-легочной реанимации, технику наложения кровоостанавливающих жгутов, особенности работы с ожогами, методы безопасной транспортировки пострадавших и принципы быстрого осмотра и сортировки пострадавших.

