В Раменском округе продолжаются работы по очистке леса от упавших деревьев

Для улучшения санитарного состояния лесов сотрудники ГАУ МО «Мособллес» Виноградовского филиала продолжают уборку неликвидной древесины и рубку аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

Работы ведутся на участках лесничеств:

Пласкининское — 6,1 га;

Бронницкое — 7,3 га.

Упавшие деревья и ветки распилены и сложены в кладницы для дальнейшего перегнивания. Санитарно-оздоровительные мероприятия проводят для пожарной безопасности и защиты лесов от болезней и вредителей.

Для обеспечения безопасности жителей на территории Гжельского участкового лесничества была проведена рубка аварийных деревьев — 7 шт. (д. Коняшино — 5, д. Минино — 2). Заявки на спиливание поступили от жителей населенных пунктов.

Все места работ оборудованы аншлагами с необходимой информацией и контактным телефоном.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.