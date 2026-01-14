сегодня в 15:44

В Раменском округе продолжают убирать снег после обильных снегопадов

В Раменском округе основные силы коммунальных служб направлены на уборку снега с дорог, тротуаров и пешеходных зон. Работы ведутся с привлечением техники и ручных роторов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском округе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопадов. Особое внимание уделяется не только дорогам, но и тротуарам, подходам к домам и узким пешеходным зонам.

За подведомственными организациями закреплено 324 дворовых территории и 1052 общественных пространства. МБУ «Содержание и благоустройство» отвечает за 115 дворов и 63 общественных пространства, а МКУ ТУ — за 209 дворов и 989 общественных пространств.

В уборке снега задействованы 202 сотрудника МБУ «СИБ», 167 сотрудников МКУ ТУ, 147 работников управляющих компаний и 16 сотрудников городского парка. Для работ используется 91 единица техники, в том числе 39 машин МБУ «СИБ», 40 машин МКУ ТУ и 12 единиц управляющих компаний.

Для оперативной очистки пешеходных маршрутов применяют 58 ручных роторных машин, что позволяет эффективно убирать снег в труднодоступных местах. Сочетание тяжелой техники и малых роторов помогает поэтапно наводить порядок во всех населенных пунктах округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.