В Раменском округе появилась новая зона отдыха

В поселке Ильинский завершилось благоустройство сквера у Ильинского пруда, и территория уже открыта для посещения, сообщили в пресс-службе министерства благоустройства региона.

В ходе работ были выложены плиткой дорожки, установлены удобные лавочки и шезлонги, а также обустроены красивые мостики, пирс, спортивная и детская площадки.

В ведомстве подчеркнули, что все материалы были подобраны так, чтобы гармонировать с окружающей природой, благодаря чему сквер органично вписался в ландшафт между вековыми соснами, которые, по их словам, помнят историю поселка и создают особую атмосферу уюта.

Также добавили, что реализация этого проекта стала возможной благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», и что в новом сквере теперь есть все необходимое для хорошего отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.



«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.