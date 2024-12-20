В Раменском округе подвели итоги работы совета депутатов

Председатель совета депутатов Раменского городского округа, первый заместитель секретаря Раменского местного отделения ВПП «Единая Россия» Юрий Ермаков рассказал об изменениях в составе совета депутатов, о бюджете Раменского городского округа, работе комиссий совета депутатов, взаимодействии с жителями, развитии общественных пространств, новогодних проектах, спортивных инициативах и о городе в целом.

Так, после выборов состав совета изменился: из него вышла партия пенсионеров, и пришла партия «Новые люди», что сделало совет более многопартийным. «Единая Россия» сохранила большинство, увеличив количество депутатов с 19 до 20. Новые депутаты от КПРФ и ЛДПР представляют собой значительное обновление, среди которых есть опытные профессионалы из разных сфер.

Бюджет на следующий год составляет 18 миллиардов с дефицитом 600 миллионов. Основные расходы будут направлены на образование, культуру, спорт и молодежные инициативы. Несмотря на дефицит, все социальные программы будут финансироваться в полном объеме.

Совет состоит из шести комиссий, каждая из которых фокусируется на определенных областях, таких как бюджет, экономика и социальные вопросы. Под председательством различных опытных депутатов комиссии работают совместно, проводя заседания для обсуждения важных вопросов.

Каждый депутат ведет прием граждан, что стало основным каналом для взаимодействия с населением. Обсуждаются разнообразные проблемы, и ведущие депутаты активно решают вопросы, для чего организуют субботники и другие совместные мероприятия. Ермаков отметил, что значительное количество жителей входят в такие инициативы, что свидетельствует о повышении заинтересованности общества в благоустройстве своих территорий.

Юрий Ермаков поделился информацией о проекте «Парк-город», который должен улучшить благоустройство территории и развить общественные пространства. В этом году завершено благоустройство площади Победы, ожидается реализация набережной в 2025–2026 годах. Ермаков подчеркнул важность создания привлекательных общественных зон, которые будут способствовать не только местным жителям, но и привлекать туристов.

Также в ходе встречи обсуждались проекты и инициативы партии «Единая Россия» на местном уровне, а также значимые мероприятия для жителей Раменского городского округа. Основные акценты сделаны на благоустройстве общественных пространств, новогодних мероприятиях и развитии спортивной инфраструктуры.

Обсуждались новогодние инициативы местного отделения «Единой России», такие как мастерская Деда Мороза, которая реализуется на энтузиазме сторонников партии. Эти мероприятия направлены на привлечение семей и детей, а также поддержку участников СВО и их семей.

Встреча также коснулась спортивной активности в округе. Общие усилия по популяризации спорта, такие как создание шахматной федерации и организация фестивалей по боксу и кикбоксингу, продемонстрировали рост интереса к различным видам спорта. Ермаков отметил значительное количество участников соревнований и Workshops, что свидетельствует о здоровом оживлении спортивной культуры среди населения.

Ермаков поделился своими впечатлениями от прогулок по городу с друзьями-депутатами из других регионов и отметил недостатки, выявленные в доступности городской инфраструктуры. Он акцентировал внимание на недостатках, таких как высокий порог, мешающий передвижению людей на инвалидных колясках, и выразил намерение работать над улучшением этих аспектов.

В финальной части встречи Ермаков говорил о важности новогодних чудес и вере в сказку, а также о готовности к новым проектам и переменам в Раменском муниципальном округе с началом нового года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.