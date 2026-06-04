В Раменском округе Подмосковья 17 подростков получили паспорта

В фойе ДК имени Воровского состоялась встреча, на которой главный документ гражданина России получили 17 юношей и девушек. С важным событием подростков поздравил председатель совета депутатов Юрий Ермаков и лично передал им паспорта.

Разделить торжественный момент пришли родители, бабушки и дедушки. Праздничную атмосферу создали патриотические песни в исполнении раменской вокалистки. Директор молодежного центра Светлана Великотная обратилась к ребятам с напутствием и пожелала им уверенно идти к своим целям.

Подать документы на получение первого паспорта необходимо лично в МФЦ в течение 90 дней после достижения 14-летнего возраста. Если семья хочет провести вручение в торжественной обстановке и пригласить близких, об этом нужно сообщить сотруднику МФЦ при оформлении заявления.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.