В Раменском округе почтили 84-ю годовщину освобождения Подмосковья

В Раменском округе 22 января почтили память героев, освободивших Московскую область от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата считается одной из ключевых в истории региона.

22 января 1942 года 19-я стрелковая дивизия в составе 5-й армии Западного фронта под командованием генерал-майора Николая Дронова освободила Уваровку — последний опорный пункт немецких войск в Московской области. Это событие ознаменовало завершение освобождения Подмосковья от оккупации.

Глава Раменского округа Эдуард Малышев отметил, что подвиг солдат и офицеров навсегда останется в памяти жителей региона.

«Мы склоняем головы перед подвигом солдат и офицеров, отстоявших родную землю. Их мужество, отвага и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти и в истории Подмосковья», — сказал он.

Эдуард Малышев также подчеркнул важность сохранения исторической памяти и передачи ее следующим поколениям.

«Беречь мир, который достался такой высокой ценой, — наш священный долг», — добавил глава округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.