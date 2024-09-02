В Раменском округе открылся Морской военно-патриотический центр «Честь имею»

Первый Морской военно-патриотический центр «Честь имею» открылся при Никольском Храме в деревне Островцы Раменского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Для детей в возрасте от 10 до 18 лет в Центре будут проходить уроки по военно-прикладным дисциплинам, таким как строевая подготовка, изучение видов оружия, история форменного обмундирования. Также ребята смогут посещать занятия по выживанию в полевых условиях, познакомиться и научиться пользоваться туристическим снаряжением, познать основы тактической медицины. Специально для воспитанников Первого Морского военно-патриотического центра «Честь имею» подготовлен исторический курс «Святая Русь».

Воспитанники Центра будут изучать основы рукопашного боя, заниматься спортом. В дни Воинской Славы России станут участниками патриотических мероприятий. Их ждут тренировочные выезды, полевые сборы, участие в ежегодной Вахте Памяти, поездки по Святыням России.

«Открывая Первый Морской военно-патриотический центр „Честь имею“ мы нацеливаемся на то, чтобы наша молодежь была более патриотически настроена. Конечно, будем прививать знания об оружии, об истории, будем посещать святые места и места воинской славы. Но цель основная одна — любовь к Родине, ее нужно преумножать и закреплять», — отметил благочинный второго Раменского церковного округа, настоятель Никольского храма, иерей Николай Усынин.

Занятия в Центре будут проходить в понедельник, среду с 19.00 до 20.40 и в воскресенье с 12.00 до 14.00, после литургии. Руководитель Первого морского военно-патриотического центра «Честь имею» Семен Юрьевич Павлов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.