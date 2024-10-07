В Раменском округе открылась инженерная школа «Первопроходец». Центром будет осуществляться взаимодействие с учреждениями среднего и среднего профессионального образования, а также с работодателями округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект, по словам руководства центра, направлен на повышение престижа профессии инженера. Неоспоримо то, что она всегда связана с изобретениями, воплощением идеи в жизнь. Также можно сказать, что с запуском инженерного центра перед молодыми специалистами открываются новые возможности для того, чтобы глубже изучить их профессию. По словам директора центра, цель этого проекта — объединить максимально современное поколение с основами инженерной мысли и показать, что эта область является достаточно увлекательной.

«Мы искренне рады тому, что открывается этот инженерный центр, потому что понимаем, что именно инженерное направление, направление техническое, на сегодняшний момент очень востребовано и в образовательных учреждениях, и в учреждениях профессионального образования. Мы понимаем дефицит интереса у наших детей к инженерным специальностям и наукам, и искренне надеемся, что наличие вот этого центра позволит нам изменить мнение наших старшеклассников, привлечь их к таким увлекательным проектам, которые будут реализовываться здесь в центре «Первопроходец», — сказала председатель комитета по образованию администрации Раменского городского округа Наталья Асеева.

Сделать запись в центр можно через социальные сети либо набрать номер центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов, при этом система образования постоянно развивается.