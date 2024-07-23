В Раменском округе откроют производство кормов для животных

В строительство нового здания площадью 4,6 тыс. кв. метров инвестор вложит порядка 400 млн рублей. Здесь наладят выпуск кормов для домашних животных — кошек, собак и других. Уже в 2026 году объем выпуска готовой продукции составит 12 тыс. сухого корма в год, а в 2027 году предприятие рассчитывает увеличить производство вдвое.

Комбинат по производству пищевых продуктов «РУСКОН» специализируется на выпуске консервов и продуктов быстрого приготовления.

Строительство нового цеха позволит запустить новую линию — по производству корма для домашних питомцев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — заключил губернатор.