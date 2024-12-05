В Раменском округе откроется каток 7 декабря

7 декабря в Раменском для жителей и гостей округа откроют каток. В этот день каток будет работать с 12:00 до 22:00, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

Вход — свободный по предварительной регистрации на сеанс или получив пропуск на сеанс в билетном павильоне. Можно прийти со своими коньками или бесплатно взять в прокат. Бронирование доступно за 24 часа и в течение 30 минут после начала сеанса. Регистрация доступна онлайн.

А с 8 декабря Раменский городской парк ждет гостей ежедневно с 10:00 до 22:00 на катания и бодрый новогодний заряд. Будет доступно шесть сеансов: С 10:00 до 11:30, с 12:00 до 13:30, с 14:00 до 15:30, с 16:30 до 18:00, с 18:30 до 20:00, с 20:30 до 20:00. Если вы новичок в фигурном катании, специально для вас в пункте проката вы можете бесплатно взять с собой помощника. Также в пункте проката предусмотрена заточка только прокатных коньков.

Кроме того, доступны новогодние напитки, фирменный чай и кофе, горячие закуски и снеки ежедневно с 10:00 до 22:00 в кофейне у проката «Кофе-Рум».

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