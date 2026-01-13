В Раменском округе определили места для Крещенских купаний и напомнили правила безопасности

В Раменском округе подготовили официальные места для Крещенских купаний, которые пройдут с 18 по 19 января 2026 года. Жителям напомнили основные правила безопасности и рекомендации для участия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском округе для Крещенских купаний оборудуют официальные купели только при толщине льда не менее 25 см и глубине 1–1,2 метра. Купели оснащают прочными сходнями с перилами, подводными ограждениями, отапливаемыми палатками для переодевания и освещением. Путь от воды до палатки покрывают деревянными щитами, соломой или опилками. В праздничную ночь на местах будут дежурить спасатели, медики и полиция.

Организованные купания пройдут по следующим адресам: село Быково («Живоносный источник»), деревня Устиновка, село Гжель (святые источники), село Карпово (пруд у храма Покрова Пресвятой Богородицы), поселок Кратово (Кратовское озеро), село Михайловская Слобода (озеро Городное), село Софьино и город Раменское (церковь Матроны Московской). Время работы купелей — с вечера 18 января до утра 19 января, расписание различается по адресам.

Жителям рекомендуют отказаться от купания при хронических заболеваниях, болезнях сердца, почек, диабете или гинекологических проблемах. Перед омовением советуют проконсультироваться с врачом, сделать разминку, использовать нескользящую обувь, заходить в воду постепенно и не задерживаться дольше одной минуты. После купания важно быстро переодеться в теплую одежду.

Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, погружать маленьких детей, собираться большими группами на льду и использовать несанкционированные места. В неразрешенных зонах установят предупреждающие знаки.

