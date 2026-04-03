В Раменском округе обсудили проблемы ЖКХ и экологии

Выездная администрация по вопросам экологии и жилищно-коммунального хозяйства прошла 2 апреля в поселке Быково Раменского округа. Жители подняли вопросы состояния контейнерных площадок и вывоза ТКО, по итогам встречи профильным службам дали поручения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие представители администрации и профильных служб. Жители сообщили о состоянии контейнерных площадок и регулярности вывоза твердых коммунальных отходов.

По итогам обсуждения профильным службам поручили провести ревизию контейнерных площадок в Быково и при необходимости обустроить дополнительные места накопления отходов.

«Встреча получилась насыщенной и конструктивной — мы услышали мнения жителей, зафиксировали проблемы и наметили пути их решения», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он добавил, что активность жителей помогает оперативно реагировать на проблемные вопросы и планировать дальнейшее развитие территории.

«Благодарю всех, кто пришел на встречу, высказал свои предложения и поделился проблемами. Только вместе мы сможем сделать поселок Быково и весь Раменский округ чище, комфортнее и уютнее для жизни!» — сказал Малышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.