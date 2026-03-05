В Раменском округе обсудили эпидбезопасность в больнице

Заседание «Здравчаса» по вопросам эпидемиологической безопасности прошло 5 марта в Раменском округе при участии главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Участники рассмотрели меры по защите пациентов и персонала, а также планы по вакцинации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основной темой встречи стала эпидемиологическая безопасность в Раменской больнице. Заведующая эпидемиологическим отделом Надежда Кобылянская представила доклад о мерах по предотвращению распространения инфекций в медучреждении и обеспечению безопасности пациентов и сотрудников.

Врач-эпидемиолог Егор Кузьминов рассказал о текущей ситуации с вакцинацией и планах по иммунизации. По его словам, профилактические меры и прививки позволяют снизить риски распространения заболеваний и защитить здоровье жителей округа. Также главная медицинская сестра Ирина Горбунова сообщила об организации работы с подрядными компаниями, которые обеспечивают услуги младшего медперсонала и уборку помещений. Соблюдение санитарных норм и качество уборки остаются важными условиями безопасной среды в больнице.

Итоги заседания подвел главный врач Раменской больницы Сергей Маркитан, обозначив дальнейшие шаги по укреплению системы эпидемиологической безопасности.

«Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу Раменской больницы за ответственный подход к работе и внимание к деталям. Ваша работа — это здоровье и безопасность жителей. Будем и дальше поддерживать инициативы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания и защиту здоровья населения Раменского округа», — сказал глава Раменского округа Эдуард Малышев.

