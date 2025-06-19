В Раменском округе общественники проверили доступность города для инвалидов

В четверг Общественная палата Раменского муниципального округа организовала проверку доступности городской среды для маломобильных граждан, пожилых людей и родителей с детскими колясками. В рейде приняли участие представители общества инвалидов и ассоциации ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе рейда были проинспектированы улицы, общественные пространства и социально значимые объекты Раменского округа на предмет удобства передвижения для граждан с ограниченными возможностями.

Общественники отметили позитивные изменения в создании доступной среды, в частности, на новой площади Победы предусмотрены продуманные решения. Однако на некоторых участках остаются проблемы, требующие доработки для обеспечения комфортного и безопасного передвижения маломобильных граждан.

«Мы обращаем особое внимание на социальные учреждения — поликлиники, центры соцзащиты и другие организации, которые посещают люди с ограниченными возможностями. К маломобильным гражданам относятся не только инвалиды, но и родители с детскими колясками, которые тоже сталкиваются с трудностями», — пояснил председатель Общественной палаты Николай Шевяков.

В планах общественников — совместно с экспертами проработать наиболее проблемные участки и учесть пожелания жителей при дальнейшем благоустройстве города для создания комфортной среды для всех категорий граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.