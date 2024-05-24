В Раменском округе обнаружили два незаконных водосброса

Инспекторы эконадзора провели контрольные (надзорные) мероприятия в Раменском городском округе. Ранее в министерство поступила информация о сбросе неочищенных сточных вод в районном поселке Родники и в поселке Раменской агрохимстанции (РАОС). Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в поселке РАОС сотрудники эковедомства приняли участие в прокурорской проверке, в ходе которой установили факт сброса на рельеф загрязненных сточных вод, которые впоследствии попадают в реку Семеновку.

«Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы сточных вод и речной воды для анализа, на основе которого прокуратура даст оценку нарушению. В поселке Родники также выявлен водосброс вблизи земельного участка, на котором расположен производственный комплекс ООО «Фитокосметик». Обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, в настоящее время сброс прекращен», — отметил министр Фирсов.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение объявлено АО «Российские ипподромы», по вине которого в Раменском округе, в границах ООПТ «Москворецкий пойменный заказник» образованы навалы отходов животноводства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.