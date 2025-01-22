В Раменском округе объединят учреждения образования

Администрация Раменского городского округа приняла ряд постановлений о реорганизации нескольких общеобразовательных школ в форме присоединения одних учреждений к другим, сообщает пресс-служба администрации округа.

Изменения вступают в силу с момента подписания документов — 22 января 2025 года.

Так, согласно постановлениям администрации Рыболовскую среднюю общеобразовательную школу присоединят к Никитской средней общеобразовательной школе, Речицкую среднюю общеобразовательную школу к Гжельской средней общеобразовательной школе с изучением предметов художественно-эстетического цикла, Раменскую школу № 4 к Раменской школе № 21 с углубленным изучением отдельных предметов, детский сад № 4 теперь станет частью Раменской общеобразовательной школы № 5, а Клишевская школа № 12 — частью средней общеобразовательной школы № 22 поселка Дубовая роща.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.