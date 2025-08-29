В Раменском округе модернизировали 15 детских игровых площадок

сегодня в 13:04

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» был проведен комплекс мероприятий по модернизации городской инфраструктуры, направленных на повышение уровня благоустройства и комфорта для жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа

Были установлены современные детские игровые и спортивные комплексы, соответствующие последним требованиям безопасности. Вокруг площадок посажен газон.

Для удобства жителей в общественных пространствах были размещены урны, установлено ограждение, проведено наружное освещение.

Особое внимание уделялось вопросам безопасности, в связи с чем детские площадки оснащены системами видеонаблюдения, интегрированными в общую систему «Безопасный регион».

На данный момент программа выполнена на 85%. Все мероприятия по модернизации ДИП планируется завершить до 30 сентября текущего года.

Создание современных и безопасных детских игровых зон является одним из приоритетных направлений муниципальной политики Раменского округа, направленных на улучшение качества жизни населения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.