В Раменском округе ликвидировали лесной пожар

4 июля в Малаховском участковом лесничестве в 1,5 км от деревни Полушино Раменского г. о. местные жители обнаружили возгорание на площади 0,01 га и сообщили об этом по телефону 112. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

На место незамедлительно было направлено 3 единицы техники и 8 человек личного состава лесопожарных формирований. Потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать пожар, который возник из-за действия человека.

Лесная охрана комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

— для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

— для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

— для юридических лиц — до 2 млн рублей;

— лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.