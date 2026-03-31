В Раменском округе благоустроят лесопарк Восьмидорожье к сентябрю

Благоустройство лесопарка Восьмидорожье стартовало в Раменском округе Подмосковья, завершить работы планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Площадь лесопарка составляет 50 гектаров. В рамках проекта создадут дорожную и тропиночную сеть общей протяженностью 9,3 км. Здесь появятся тротуары, гравийные и укрепленные маршруты для пешеходов и велосипедистов, а также велолыжероллерная трасса с асфальтобетонным покрытием длиной 1,2 км.

На территории оборудуют четыре спортивные площадки общей площадью около 3 тыс. кв. метров. Обустроят зоны для волейбола и баскетбола, воркаута и настольного тенниса. Для любителей футбола создадут площадку с искусственным газоном и трибунами.

Для детей предусмотрят три игровые площадки площадью более 1,2 тыс. кв. метров с безопасным покрытием. Также в парке появится огражденная зона для выгула собак со специальными дорожками.

Для отдыха посетителей оборудуют площадки с гамаками и местами для пикника. На территории установят контейнерные площадки для мусора, павильоны с санузлами и комнатами матери и ребенка, а также пункты охраны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.