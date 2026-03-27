В Раменском округе 28 марта проведут урок НВП

Бесплатное занятие по начальной военной подготовке пройдет 28 марта в 10:00 на территории бывшего санатория «Раменское» в поселке Дубовая Роща. Его проведут ветераны СВО и участники боевых действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инициатором и организатором выступил участник специальной военной операции, руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик. Вместе с опытными наставниками он проведет обучение для жителей и гостей округа.

Участников познакомят с основами тактики, оперативной медицины, сборкой и разборкой автомата. Теоретическую часть сразу закрепят практикой, чтобы довести навыки до автоматизма. Также слушателей научат действовать слаженно, работать в команде и сохранять самообладание в сложных ситуациях.

Отдельное внимание ветераны уделят вопросам безопасности, напомнят о соблюдении закона и предостерегут от общения с мошенниками. По словам организаторов, такие занятия помогают получить полезные умения, укрепить характер и воспитать чувство сплоченности.

Принять участие могут все желающие. Рекомендуется одеться по погоде, взять питьевую воду и легкий перекус.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.