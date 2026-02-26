В Раменском округе 28 февраля проведут урок военной подготовки

Урок начальной военной подготовки пройдет 28 февраля в ДК имени Воровского в Раменском округе. Бесплатное занятие продлится с 10:00 до 13:00 и будет открыто для всех желающих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включает теоретическую и практическую части. Инструкторы расскажут о роли начальной военной подготовки в формировании гражданской ответственности и патриотизма, а также разберут базовые принципы безопасности.

Участники смогут отработать тактические упражнения и освоить основы оказания первой медицинской помощи. Кроме того, на площадке представят образцы военного снаряжения, с которыми можно будет ознакомиться во время презентации.

Для гостей организуют интерактивную зону, где специалисты ответят на вопросы и обсудят интересующие темы. Организаторы отмечают, что мероприятие рассчитано на широкую аудиторию — приглашаются молодежь и семьи с детьми вне зависимости от уровня подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.