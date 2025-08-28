В Раменском обсудили меры поддержки семей с детьми и использование маткапитала

В Раменском округе состоялся круглый стол на нем обсудили дополнительные меры государственной поддержки семьям с детьми и помощи в использовании материнского капитала при покупке жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Вместе с депутатами Совета депутатов Раменского муниципального округа, представителями Общественной палаты, Социального фонда России, администрации округа, рассказали многодетными семьям изменения в законодательстве. С начала 2025 года Межведомственная комиссия уже рассмотрела обращения по 223 объектам, из которых 195 жилых домов получили положительные заключения», — сказал глава Раменского округа.

«Особое внимание уделили порядку получения заключения о соответствии жилого дома требованиям для постоянного проживания. Поддержка семей с детьми один из главных приоритетов нашей работы», — поделился Эдуард Малышев.

Получить консультацию по использованию материнского капитала можно в офисе Социального фонда России по адресу: Раменский округ, ул. Чугунова, дом № 2, кабинет 102.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.