В Раменском обсудили духовное воспитание школьников

Конференция по духовно-нравственному воспитанию прошла 10 марта во Дворце культуры имени Воровского в Раменском округе. В ней приняли участие педагоги региона и представители Коломенской епархии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники обсудили вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В работе конференции приняли участие патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, а также первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова.

По данным организаторов, 96,7% родителей в Подмосковье выбрали для школьников модуль «Основы православной культуры». В обсуждении участвовали директора школ, воспитатели и священнослужители из разных муниципалитетов. Они представили практики совместной работы и обменялись опытом.

«Особо хочу отметить, как ярко и содержательно были представлены достижения нашего округа на тематических площадках в фойе. Мы наглядно показали, какие практики уже успешно внедрены в Раменском», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Он подчеркнул, что партнерство с Коломенской епархией позволяет объединить усилия семьи, школы и церкви. В округе ежегодно проходят предметная неделя духовно-нравственной культуры совместно с Раменским благочинием, муниципальный этап областной олимпиады по духовному краеведению Подмосковья и конкурс сочинений «Духовное наследие современной России».

«Благодарю всех участников конференции за неравнодушие, профессионализм и готовность двигаться вперед вместе. Уверен, совместными усилиями мы создадим прочную основу для духовно-нравственного развития молодежи и укрепления традиционных ценностей в обществе», — добавил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.