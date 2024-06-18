В Раменском объявлен конкурс на выполнение работ по установке мини-стадиона

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по установке мини-стадиона в Раменском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке футбольного поля (мини-стадион), расположенного по адресу: Московская область, Раменский городской округ, пос. Быково, ул. Спортивная, д. 21.

«Размеры будущего футбольного поля — 108,52 м х 72,38 м. Планируется сооружение раздевалки, многофункциональной площадки, беговых дорожек, спортивной площадки ГТО и трибуны, установка информационного табло. Также будут установлены комплексы для выполнения упражнений, гимнастические скамьи, турники», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Выполнение работ планируется завершить до декабря 2024.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Спорт» и финансируются за счет средств бюджета Раменского г. о.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.