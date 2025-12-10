В Раменском напомнили об экологических требованиях при пользовании водным объектом

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области провели выездное мероприятие в Раменском округе, чтобы проконтролировать состояние акватории руслового пруда на ручье Безымянном, притоке реки Отра. Ранее право пользования участком было предоставлено местной индивидуальной предпринимательнице, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«В ходе осмотра территории были выявлены мостки, беседки для отдыха и другие объекты досуговой инфраструктуры, соответствующие условиям договора. Вместе с тем имеются признаки стоянки транспортных средств в границах водоохранной зоны, а также признаки обустройства выгребных ям. Ущерба пруду не нанесено, но есть риск нарушения условий договора водопользования», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По результатам надзорного мероприятия предпринимательнице объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение в Раменском округе объявлено досуговой компании «Оазис», которая использует часть акватории руслового пруда на притоке Москвы-реки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.