В Раменском начала работать новая лесопожарная станция

ЛПС первого типа «Кратово» Виноградовского-Егорьевского филиала подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз» открыли в Раменском г. о. Эта лесопожарная станция была возведена в 2024 году в рамках государственной программы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023–2027 годы», сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Открытие новой современной ЛПС обеспечит оперативное реагирование и ликвидацию лесных пожаров на территории двух муниципалитетов: Раменского и Люберцы, отличающихся крайне высокой антропогенной нагрузкой на лесной фонд. Кроме того, открытие лесопожарной станции „Кратово“ позволит осуществлять эффективное взаимодействие и маневрирование для оказания помощи в ликвидации лесных пожаров на территории городского округа Балашиха», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Месторасположение для нового здания выбрано не случайно, так как силы и средства лесопожарных формирований ЛПС-1 «Кратово» находятся в центре обслуживаемой ими территории и, в случае возникновения возгораний в участковых лесничествах, будут оперативно направлены к месту тушения лесного пожара.

На сегодняшний день на новой ЛПС размещается 10 человек личного состава и 10 единиц специализированной лесопожарной техники.

В отапливаемом боксе двухэтажного здания размещаются до трёх автомобилей одновременно.

В общем помещении располагаются склад противопожарного оборудования и инвентаря, служебные помещения для личного состава ЛПС, включая медицинский кабинет, раздевалку, комнату отдыха и душевую.

В новом здании ЛПС-1 «Кратово» созданы все условия для работы личного состава и хранения лесопожарной техники и оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.