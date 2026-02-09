В Раменском колледже завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы»

С 2 по 6 февраля 2026 года в Раменском колледже прошел региональный этап чемпионата «Профессионалы», где участники соревновались в различных профессиональных компетенциях, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» прошли на базе Раменского колледжа с 2 по 6 февраля 2026 года. В течение трех дней участники демонстрировали навыки в таких направлениях, как системы умного дома, мехатроника, прототипирование, обслуживание мобильных робототехнических систем, спасение на акватории, полимеханика и автоматизация, а также электроника.

По завершении испытаний конкурсантов и экспертов поздравили с успешным окончанием соревнований. Организаторы отметили, что участие в чемпионате требовало не только глубоких технических знаний, но и умения работать в условиях ограниченного времени.

Итоги регионального этапа чемпионата «Профессионалы» — 2026 в Московской области объявят 20 февраля на церемонии закрытия. Всероссийское чемпионатное движение реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.