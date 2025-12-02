В Раменском колледже запустили IT-коворкинг

В Раменском колледже с 1 декабря 2025 года начал функционировать IT-коворкинг, предназначенный для студентов, обучающихся в области информационных технологий. Это пространство создано для поддержки совместной работы, обмена идеями и реализации проектов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В день открытия студенты под руководством преподавателя Виктории Бабиной и наставницы Ирины Федоровой приступили к изучению курса «Разработка интеллектуальных агентов на Python», который реализуется в рамках проекта «Код будущего». В ходе занятий студенты активно взаимодействовали друг с другом, осваивая первый модуль «Основы работы с данными».

В учебном заведении отмечают, что запуск коворкинга является шагом к практико-ориентированной модели обучения, где теоретические знания сразу применяются на практике в виде кодирования и разработки проектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.