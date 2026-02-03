В Раменском колледже стартовал региональный этап чемпионата «Профессионалы»

Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» открылся 2 февраля в Раменском колледже и собрал участников из Подмосковья и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Раменском колледже 2 февраля состоялось открытие регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». В мероприятии приняли участие представители профессионального образования Московской области и делегация из Республики Беларусь.

Соревнования проходят по актуальным компетенциям: мехатроника, полимеханика и автоматизация, прототипирование, обслуживание мобильных робототехнических систем, спасательные операции на акватории, системы умного дома и электроника. Основная часть чемпионата продлится три дня, в течение которых участники выполнят практические задания и поборются за звание лучших специалистов.

В первый день конкурса участники ознакомились с регламентом, подготовили рабочие места и прошли инструктаж от экспертов, которые разъяснили критерии оценки и ответили на вопросы.

Победителей регионального этапа объявят на церемонии закрытия 20 февраля. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.