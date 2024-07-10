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В Раменском колледже снимут фильм в честь юбилея приборостроительного завода

Представители Раменского приборостроительного завода посетили Раменский колледж. Площадка колледжа станет местом съемок фильма, посвященного юбилею завода. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На встрече присутствовали администрация колледжа, а также руководители отделов предприятия. Мероприятие было приурочено к 85-летию Раменского приборостроительного завода, которое будет отмечаться 17 сентября.

Как сообщили в ведомстве, завод и колледж планируют провести ряд мероприятий для сотрудников предприятия и студентов системы среднего профессионального образования региона.

Съемки будут проводиться студией-продакшн «Оранжевый медведь» совместно со службой по связям с общественностью РПЗ и медиацентром колледжа.Сюжет фильма будет посвящен истории завода, его настоящему и будущему.

Народный артист России Юрий Назаров выступит в роли лектора и расскажет студентам о развитии предприятия. Участники съемок смогут получить автограф актера и сделать с ним фотографии на память.

Раменский приборостроительный завод является одним из градообразующих предприятий города. Он предоставляет широкие возможности для трудоустройства студентов и абитуриентов, которые могут заключить целевой договор на обучение по техническим направлениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.