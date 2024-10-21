В Раменском колледже прошел день открытых дверей в рамках «Профессионалитета»

На базе Раменского колледжа состоялся день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Двери колледжа были открыты для будущих абитуриентов и их родителей, педагогов школ и стратегических партнеров в лице крупных предприятий: АО «РПЗ», АО «РПКБ», ООО «Велл», ФГУ 26 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Все присутствующие имели возможность поближе познакомиться с кластерами «Радиоэлектроника», «Правоохранительная сфера и управление», «Топливно-энергетический комплекс» и входящими в них специальностями.

Программа мероприятия была обширной: и. о. директора колледжа Алевтина Москаленко обратилась с приветственным словом к гостям и рассказала о перспективах и развитии ФП «Профессионалитет».

Работодатели обратили внимание на то, что предприятия заинтересованы в квалифицированных и мотивированных кадрах.

Представители Комитета по образованию Раменского г. о. открыли региональную акцию «ГИА. Осознанность. Профориентация», которая проводится ежегодно на территории Московской области и способствует расширению кругозора обучающихся 8-11 классов. Она предоставляет информацию о будущем образовательном и профессиональном пути.

Для родителей состоялось собрание, где были затронуты важные вопросы поступления, трудоустройства и других перспектив обучения.

Раменский колледж постарался уделить время и внимание каждому и даже тем, кто не смог присутствовать очно. Для них родительское собрание транслировалось в Госпаблике ВКонтакте.

Также желающие гости смогли посетить экскурсии по новым лабораториям колледжа и своими глазами посмотреть на условия, в которых могут получить образование их дети.

Школьникам предложили стать активными участниками и выполнить производственные кейсы. Мехатроника: ребята познакомились с принципами автоматизации производства на примере работы мини-производственной линии по изготовлению печенья. Машиностроение: ребята работали с ручным измерительным инструментом и разгадывали кроссворд, чтобы лучше понять процесс измерений и анализа данных. Электроника: с помощью мультиметра, тестера и осциллографа для замера тока, напряжения и сопротивления подобрали код электронного замка.

Мобильная робототехника: школьники изучили строение робототехнических комплексов и научились управлять ими дистанционно, что позволило понять, как работают современные робототехнические системы и как их можно использовать в разных сферах. Пожарная безопасность: школьники смогли на практике освоить важные навыки, которые могут спасти жизнь в случае пожара. Ребята научились вязать различные типы узлов, которые используются пожарными для спасения людей и имущества; узнали основные приёмы оказания первой помощи при различных травмах и состояниях. Виртуальная сварка для юниоров: школьники погрузились в мир технологий и мастерства, что позволило им познакомиться с основами сварочного дела без риска для здоровья и окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.