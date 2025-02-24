В Раменском колледже обсудили взаимодействие в сфере инклюзивного образования

Мероприятие собрало почетных гостей Раменского округа: сюда приехали председатель Раменского отделения ВОРДИ Хомякова И. А. и его координатор Ковальчук И. В., председатель филиала г. Раменское МООО «Центр развития боевых искусств для людей с ограниченными возможностями «Боевой стимул» Алещенко В. П., руководитель АНО «ЦПС Мудрая сова» Мудрынина В. В., а также администрация Раменского колледжа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Главной задачей встречи было рассмотрение возможностей совместной работы организаций в сфере реализации программ инклюзивного обучения.

В ходе обсуждения были рассмотрены ключевые вопросы, среди которых выделяются внедрение инновационных методик обучения и обеспечение равного доступа к образовательному процессу для всех учеников.

Особое значение придали роли спортивных секций и клубов, оказывающих существенное влияние на развитие физической активности и формирование здорового образа жизни у молодежи с ограниченными возможностями.

Раменский колледж заверил вышеуказанные организации в своей полной готовности оказать им всестороннюю помощь. В ходе встречи было решено оформить сотрудничество между участниками посредством заключения соглашений.

Данное мероприятие стало наглядным примером плодотворного сотрудничества разных организаций, направленного на создание инклюзивной образовательной среды и социальную интеграцию людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.