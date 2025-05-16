В Раменском идет всероссийское голосование за благоустройство

Продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2026 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Одной из пяти территорий Раменского округа, выдвинутых на голосование, является территория в поселке совхоза «Раменское», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь на Центральной улице есть участок площадью 0,5 га, который когда-то был центральной усадьбой совхоза «Раменское». Сейчас территория заброшена, но у нее огромный потенциал. Есть возможность благоустроить это пространство, чтобы здесь могли отдыхать и взрослые, и дети.

В случае победы в голосовании здесь появятся тихая зона отдыха с удобными скамейками, пешеходные дорожки для комфортных прогулок, яркие цветники и малые архитектурные формы, освещение и система видеонаблюдения для безопасности

Поддержать общественную территорию п. Совхоза «Раменское» можно, оставив свой голос онлайн на платформе. Участвовать могут все россияне от 14 лет.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.