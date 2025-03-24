В Раменском городском парке состоится командная спортивно-стратегическая игра «Морской бой»

Командная спортивно-стратегическая игра «Морской бой» пройдет в Раменском округе 30 марта в рамках спортивного фестиваля «Гонка чемпионов». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Если вы хотите стать участником, вам необходимо собрать команду, состоящую из 5 человек во главе с капитаном. В команду можно принять лиц от 14 лет.

Также нужно заполнить заявку в электронной форме по ссылке forms.yandex.ru/u/67dc3d96. Там необходимо будет придумать название команды, написать фамилию, имя и отчество капитана команды, а также его контактный телефон либо телеграм.

Игра будет проходить по мотивам легендарной настольной игры «Морской бой», но в реальных масштабах и на местности парка. Формат игры — командный турнир, который пройдет на детской велотрассе. Начало в 16:30, мероприятие рассчитано на 1,5-2 часа, включая награждение.

Если вы хотите принять участие, необходимо поторопиться заполнить заявку, так как количество команд ограничено и надо успеть занять своё место до 27 марта.

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