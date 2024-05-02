В Раменском главному конструктор ГосМКБ «Радуга» присвоили звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда первому заместителю гендиректора, главному конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтугану Сыздыкову, передает пресс-служба администрации городского округа Раменское.

Звание Героя Труда было присвоено 1 мая.

Елтуган Кимашевич Сыздыков родился в 1956 г., в 1979 г. окончил КГТУ им. А. Н. Туполева. Он является кандидатом технических наук, а также автором более 50 научных работ в области механики аэрокосмических конструкций.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.