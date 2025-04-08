В Раменском депутат Московской областной Думы провел прием семей участников СВО

«Каждый получил, кто присутствовал на этом депутатском приёме, своё задание — поговорить с администрацией, поговорить с управляющей компанией, поговорить с представителем Сбербанка, написать заявление в суд. Мы сделали дорожную карту каждому человеку, который к нам пришёл, чтобы мы сами знали, что ни одного вопроса не забыли», — сообщил Олег Жолобов, депутат Московской областной Думы, заместитель Секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с фракциями.

Прием граждан состоялся в Центре поддержки участников СВО и их семей. На встрече поднимали вопросы, охватывающие широкий спектр тем, начиная от имущественных правоотношений и заканчивая вопросами списания долгов. Все обращения, которые поступили во время приема, были рассмотрены.

«Самое главное, чтобы люди поняли, что они попали в ту организацию, которая им будет помогать. Мы (депутаты) теперь несем за это персональную ответственность», — подчеркнул Олег Жолобов.

Олег Владимирович является куратором 32 семей участников специальной военной операции. Он организует подобные встречи с родными бойцов несколько раз в месяц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область вместе с другими регионами России стремится приблизить победу на СВО и поставляет военнослужащим всю необходимую технику на регулярной основе, от региона в зону боевых действий регулярно поступают современные мотовездеходы, системы РЭБ, FPV-дроны и многое другое.

«От Московской области есть закрепленные люди за боевыми подразделениями, которые регулярно выезжают туда. Где-то требуется легкая техника, где-то — передвижные роботы, которые доставляют тот или иной необходимый ресурс бойцам. Все это мы стараемся учитывать. Так же, как и взаимодействовать с производителями, которые находятся на территории и нашей страны, и Подмосковья, в частности», — заявил Воробьев.