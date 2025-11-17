В Раменском делают тактические браслеты для участников СВО

Негаснущие спички представляют собой особый тип зажигательных средств, которые продолжают гореть даже при сильном ветре. Время горения одной спички может достигать получаса, что делает их незаменимыми в полевых условиях.

Тактические браслеты плетутся из прочной веревки «паракорд» особым способом. При необходимости браслет можно быстро расплести и получить крепкую веревку длиной около пяти метров. Такой паракорд может использоваться для связывания, эвакуации раненых, закрепления груза, замены порванных шнурков. Внутренние жилы веревки служат особо прочными нитями.

Помимо браслетов и спичек, в отделе «Юность» продолжается изготовление окопных свечей для военнослужащих.

Желающие присоединиться к волонтерской деятельности могут обратиться в группу «Отдел досуговой деятельности „Юность“ Раменского молодежного центра» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.