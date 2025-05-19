В Раменском борьбу с фашизмом и неофашизмом наградили 10 человек

В Раменском много неравнодушных людей, помогающих фронту. Руководитель Гуманитарного конвоя Раменский Михаил Лубошников привёз награды от штурмового мотострелкового батальона 242 Губернаторского полка. Он вручил их фронтовым волонтерам и заместителю главы администрации, курирующего социальный блок Елене Ивушкиной, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Среди награжденных волонтеры сообщества «Очаг тепла», которые отливают окопные свечи и собирают гуманитарную помощь, участники волонтёрского движения «Жуковяз», маскировочные сети которых пользуются большой популярностью на фронте, ветеран боевых действий Алексей Урусов, который уже много лет доставляет на Донбасс бойцам и мирным людям все необходимое.

Участник Гумконвоя с позывным «Механик», возглавляет Гжельскую мастерскую, где непрерывно производится ремонт генераторов. Также гуманитарная помощь бойцам постоянно поступает от волонтёрских групп «Ясная поляна» и «Гжель за Победу».

Как отметил Михаил Лубошников, все эти волонтёры заслуженно получили награды. Их помощь фронту сложно переоценить. «Работа волонтёра занимает 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Поддержка фронта сегодня стоит на первом месте. И мы продолжим выполнять нашу работу „, — отметил Михаил Лубошников.