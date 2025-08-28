В Раменском 30 августа пройдет фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках»

Первый фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» пройдет в Раменском 30 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Микромагия» — ручные фокусы с картами, денежными купюрами и монетами, веревками, платками и пр.

«Сценическая магия» — фокусы с небольшим сценическим реквизитом: кольцами, голубями и пр.

«Иллюзионы» — трюки с большими иллюзионными аппаратами.

Начало концерта в 19:00.

На запасном поле стадиона «Сатурн» (проход в зону проведения фестиваля через парк с Восточной трибуны).

Вход свободный.

Помимо конкурсной программы зрителей ждут лучшие номера иллюзии самих братьев Сафроновых.

Победители фестиваля смогут выступить в шоу братьев Сафроновых.

Подробная информация на сайте магивпарках.рф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.