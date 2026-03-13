В Раменском 18 марта проведут акцию «Крымская весна»

сегодня в 16:43

Молодежная патриотическая акция «Крымская весна» пройдет 18 марта в Раменском городском парке на площадке «Лира». Мероприятие посвятят 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором выступает Раменский молодежный центр. В программе — торжественное открытие, патриотическая часть и приветствие от участника СВО. Спортивный блок включит разминку, общую физическую подготовку и пробежку вокруг Борисоглебского озера.

Спортивную часть проведет чемпион мира по аэробной гимнастике, мастер спорта России международного класса Василий Козырев. Вместе с участниками он выполнит 10-минутную зарядку, 20-минутный комплекс ОФП, пятиминутный блок отжиманий и забег на 12 км.

Специальным гостем станет амбассадор бегового события ЗАБЕГ.РФ. Начало акции — в 11:00. К участию приглашают всех желающих старше 12 лет вне зависимости от уровня подготовки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.