В Раменском 14 марта пройдет занятие НВП для контрактников

Занятие по начальной военной подготовке для будущих контрактников состоится 14 марта в ДК «Сатурн» в Раменском округе. Участников обучат основам тактики и оперативной медицины под руководством ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятия проводит руководитель ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик. Подготовку ведут опытные инструкторы — ветераны боевых действий. Уроки проходят регулярно и пользуются популярностью среди жителей округа, которые приняли решение заключить контракт и хотят получить дополнительные навыки перед отправкой в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе предусмотрено полное сопровождение решивших заключить контракт с Минобороны бойцов — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте отбора, выдача экипировки и отправка к месту дислокации

«Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.