В Раменской гимназии состоялся выездной методический семинар-тренинг «Конструктор профилактики»

На семинаре собрался целый штаб по воспитательной работе, чтобы объяснить, как вести себя с детьми в непредвиденных обстоятельствах. Тренинг был поделен на теоретическую и практическую часть, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вся эта работа посвящена профилактике деструктивного поведения. Важно не допустить, важно предупредить, а если что-то случилось, важно понимать, как работать. Профилактический учет, различные виды учета как раз сейчас разбирают наши коллеги, как вовремя заметить нестандартную ситуацию и помочь ребенку», — отметила Наталья Асеева, председатель Комитета по образованию администрации Раменского округа.

Стоит отметить, что семинар проводится на межмуниципальном уровне. На мероприятие приехали коллеги из Ступино, Ленинского городского округа, сотрудники из «Корпоративного университета развития образования». Данная встреча состоялась в поддержку нормативного акта от Министерства образования Московской области по обновленной системе учета и организации профилактической работы в школе.

«Сейчас сложная социально-экономическая ситуация в стране. И это не может не сказываться на наших детях. Мы подготовили для коллег все материалы: ссылки, подборки, документы, которые должны быть в каждой школе и у каждого педагога на руках и под рукой, чтобы понимать, как должна сработать школьная команда, когда происходит какой-то сложный случай», — отметила Надежда Матренина, заместитель директора «Корпоративного университета развития образования» Московской области. Главная трудность, с которой сталкиваются педагоги, — принятие проблемы.

Большинство родителей могут не до конца осознавать, что у ребенка эмоциональные и поведенческие проблемы. Внешние условия могут влиять на ребенка внутренне. Любое изменение в образе жизни детей сказывается на их поведении. Главная задача психолога — проговаривать это со школьниками. Заинтересованность в решении проблемы играет ключевую роль во взаимодействии педагога с ребенком.

«Педагогам важно и необходимо понимать своих детей. Прежде чем защищать его права и помочь ему, ты должен понять, где у него болит. Современные дети меняются, их проблемы тоже трансформируются. Главное — сохранить в себе человека, как бы ненормативно это ни звучало», — рассказала Анастасия Ковалева, член совета при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка.

Проработка проблемы и беседа с детьми — одна из самых важных задач, которую должны ставить перед собой педагоги в образовательных учреждениях. Все это — сплоченная командная работа. Безусловно, такие встречи необходимо проводить, чтобы учащиеся находились в психологически комфортных условиях.