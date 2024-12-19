В Раменской больнице стартовала акция «Елка желаний»

В Раменской больнице в первый раз для детей сотрудников проходит акция «Елка желаний». Дети пишут о своих самых сокровенных желаниях в письмах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дети медсестры Любови Владимировны — Дарья и Софья — творческие дети. Они собираются научиться играть на укулеле. Наталья Сергеевна Леконцева, заведующая женской консультацией Раменского центра материнства и детства помогла девочкам исполнить их заветную мечту.

«Дети были очень рады в такой акции поучаствовать. Очень надеемся, что в следующем году такая акция снова будет. Спасибо нашей администрации за такие подарки и за такую акцию», — сказала медсестра.

Сложно представить себе новогодние праздники без мандаринов. Многим взрослым людям мандарины напоминают о детских годах. Дети врача-рентгенолога Галии Калужской — Софья и Михаил, попросили у Деда Мороза корзину мандаринов. В этом желании детей можно увидеть заботу друг о друге, ведь Софии нельзя есть обычные конфеты, а мандарины полезны для всех.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.