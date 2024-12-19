В Раменской больнице состоялась встреча со студентами медицинского университета

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев в рамках дня открытых дверей Раменской больницы вместе с главным врачом Сергеем Викторовичем Маркитаном в формате неформальной беседы встретился со студентами Ивановского государственного медицинского университета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эдуарду Малышеву и Сергею Маркитану удалось пообщаться с потенциальными врачами, получить информацию об их планах и стремлениях, а также узнать о мерах социальной поддержки, которые существуют в округе. С целью дальнейшего трудоустройства, студенты должны познакомиться с структурными подразделениями Раменской больницы.

Сергей Викторович Маркитан, главный врач Раменской больницы, поделился своим опытом и рассказал о некоторых моментах, с которыми ему приходилось сталкиваться на начальном этапе своей деятельности. Сегодня наставничество играет большую роль в Раменской больнице, помогая сотрудникам получать новые знания и навыки.

«Встречи такого формата позволяют поговорить о том, что волнует в настоящий момент ребят и настраивает на позитивный лад, знакомят их с возможным будущим местом работы. Подобные мероприятия в Раменской больнице должны стать традиционными», — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.