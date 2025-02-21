В Radisson Resort Zavidovo прошел BOOTCAMP CLUB 500

С 14 по 16 февраля в Radisson Resort Zavidovo состоялся BOOTCAMP CLUB 500 — трехдневная закрытая встреча для более чем 500 предпринимателей. Основной темой мероприятия стала роль команды и лидерства в современном бизнесе. Участники обсудили, как строить эффективные коллективы, способные работать автономно и достигать амбициозных целей, сообщили организаторы мероприятия.

Программа BOOTCAMP была разделена на три направления:

Таланты и лидерство — качества, необходимые для роста предпринимателей и их команд.

Найм и управление — привлечение и удержание лучших специалистов.

Корпоративная культура — создание среды для достижения общих результатов.

Спикеры, включая топ-менеджеров и экспертов, поделились ключевыми инсайтами:

Ринат Алиев отметил, что успех бизнеса зависит от правильного распределения ролей в команде, выделив четыре типа сотрудников: «звезды», «звездочки», «критики» и «бездельники».

Михаил Федоренко подчеркнул, что сильная команда важнее технологий и ресурсов, а корпоративное обучение — это стратегическая необходимость.

Андрей Кириленко провел параллели между спортом и бизнесом, указав, что лидер должен раскрывать сильные стороны каждого сотрудника.

Вера Стексова выделила три признака автономной команды: способность работать без контроля, понимание миссии компании и готовность к экспериментам.

Эксперт по антикризисному управлению Андрей Тысленко затронул тему экономических вызовов 2025 года, прогнозируя кризис, трансформацию рынка труда и необходимость гибких моделей управления.

Итогом BOOTCAMP стало понимание, что будущее бизнеса зависит от сильных команд, способных адаптироваться к изменениям и работать автономно. Инвестиции в людей становятся ключевым фактором успеха в условиях высокой конкуренции.