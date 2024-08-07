В Пушкинском прошло совещание под руководством губернатора Подмосковья

На еженедельном совещании в администрации городского округа Пушкинский под председательством Андрея Воробьева обсудили подготовку к предстоящему учебному году. Особое внимание уделили безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В округе насчитывается 60 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, по всем проводится работа по приведению в нормативное состояние. В этом году в 23 образовательных комплексах будет обучаться более 40 640 школьников. Одной из важных задач является обеспечение учащихся бесплатными учебниками. К новому учебному году закуплено 155 685 экземпляров.

«В Пушкинском организована большая работа по привлечению сотрудников в школы округа. Всего трудоустроено 1 760 учителей, с 1 сентября на работу выходят еще 15 специалистов. Для учителей топ-7 предметов доступна компенсация за найм жилья, также предоставляются льготные абонементы в фитнес-центры и медицинское обследование», — поделился глава Пушкинского Максим Красноцветов.

Проводится работа по ликвидации незаконных объектов торговли. За прошлый месяц в округе демонтировано 5 таких точек. Все нарушения активно устраняются с помощью камер «Безопасный регион». Так устранено порядка 95% нарушений. Важно, чтобы вблизи образовательных учреждений отсутствовала незаконная торговля. Кроме того, в округе проводится постоянный контроль удаленности продажи алкогольной продукции и учреждений питания.

Продолжается подготовка к отопительному периоду. На объектах ведут противоаварийные тренировки и гидравлические испытания.

Также на территории реализуется краткосрочная программа:

В Ивантеевке проводится капитальный ремонт участков тепловых сетей;

В котельных в Лесном и Софрино будут заменены котловое и насосное оборудование;

В котельной микрорайона Детская будет заменён аккумуляторный бак.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.