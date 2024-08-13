В округе Пушкинский прошло совещание под председательством губернатора

Сейчас Московская область принимает эвакуированных из-под Курска детей и взрослых. Их размещают в оздоровительных загородных лагерях, обеспечивая горячим питанием, одеждой, помощью врачей и сотрудников всевозможных ведомств: МФЦ, ЗАГСа, центров занятости.

«На территории Пушкинского расположен лагерь „Родник“, подведомственный г. о. Королёв, где также размещены жители Курской области. Сегодня вместе с коллегами посетили лагерь. Проработаны вопросы по устройству детей в школы и детский сады, во время учебного года будет организован трансфер», — рассказал Максим Красноцветов.

Также на совещании обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. Всего на территории городского округа 1 804 многоквартирных дома. В настоящее время подготовка завершена по 1 020 МКД, что составляет 56,5%.

Рассмотрели состояние гидротехнических сооружений. В округе насчитывается 26 ГТС. На 3 основных гидротехнических сооружениях проведен капитальный ремонт: это мост-плотина на реке Уча в Ивантеевке, плотина на реке Воря в Красноармейске и мост-плотина на Кудринском шоссе в Пушкино. Везде также обновлен асфальт и установлены светофорные объекты.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой